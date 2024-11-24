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الدوري المصري الممتاز.. 5 أندية تبحث عن الانتصار الأول في ختام الجولة الثالثة.. و4 تنافس على الصدارة

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

الدوري المصري،  تختتم اليوم الأحد، مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات قوية تجمع الإسماعيلى مع بتروجت، وحرس الحدود مع سيراميكا، ومودرن سبورت مع زد إف سى. 

ويضم الدوري 18 فريقًا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري الدرجة الثانية.

وشهدت مباريات الجولة الثالثة مفاجآت بالجملة بعد سقوط الزمالك أمام المصري البورسعيدي 1-0، وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري 1-1.

وتبحث 5 أندية عن تحقيق انتصارها الأول في بطولة الدوري المصري هذا الموسم في مباريات اليوم وهم زد والإسماعيلي وبتروجت وحرس الحدود ومودرن سبورت.

 ويدخل الإسماعيلي مباراة بتروجت اليوم الأحد بحثا على تصحيح مساره، فيما يبحث حرس الحدود عن فوز ثمين للهروب من قاع الجدول وتحصد أولى النقاط بالدوري.

كما يسعى مودرن سبورت إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم عندما يواجه فريق زد.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثالثة للدوري المصري
 

الإسماعيلي  ضد بتروجت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

 

الإسماعيلي يستدرج بتروجت 
 

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.
 

سيراميكا ضيفًا على حرس الحدود 
 

يحل فريق سيراميكا ضيفًا ثقيلًا على نظيره حرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
 

مودرن سبورت يواجه زد إف سى 
 

كما يلتقي فريق مودرن سبورت بنظيره زد إف سي في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام بالقاهرة، في مباراة قوية لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي 

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط
5 -الزمالك 6 نقاط
6- فاركو 4 نقاط
7- سموحة 4 نقاط
8 -غزل المحلة 4 نقاط
9- طلائع الجيش 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
11- بتروجيت نقطتان
12- مودرن سبورت  نقطتان
13- الجونة  نقطتان
14- زد اف سي نقطة واحدة
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود بدون نقاط

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