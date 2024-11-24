الأحد 24 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي

ساقية الصاوي، فيتو
ساقية الصاوي، فيتو

انتهت ساقية عبد المنعم الصاوي من وضع اللمسات الأخيرة على حفلات رأس السنة، والتى من المقرر أن تكون مفاجأة لرواد وجمهور الساقية.

في هذا السياق، قال القائمون على تنظيم الحفلات بالساقية، إن هناك العديد من المفاجآت من المقرر الكشف عنها في الجدول الجديد لحفلات الساقية، والتي ستشهد حفلات بين فرقتين لأول مرة، في نفس اليوم.

سهرات رأس السنة

وأكد المنظمون أن المهندس محمد عبد المنعم الصاوي سيعلن خلال الأيام المقبلة، عن الفرق التى من المقرر أن تشارك في سهرات رأس السنة.

 

على الجانب الآخر، يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل غنائي فى ساقية الصاوى يوم 27 نوفمبر الحالى وذلك وسط حضور جماهيري كبير. 


في هذا السياق، من المقرر أن يقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، ويغني علي الحجار خلال الحفل عددا من الأغنيات الوطنية، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات الرومانسية، مثل: “فجر بلادي” و”الميدان” و”الشهيد” و”ورد بلدي” و”قلب الحبيب” و”مكتوبالي”، و”غزالة” و”الزين والزينة” و”لو تعرفي” و”من غير ما تتكلمي”، و”سمرا وبعيون كحيلة” و”أسهرلك".

وكانت ساقية الصاوي قد وضعت بعض الشروط لحفل على الحجار، والتى جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة، وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

6- وحددت ساقية الصاوي سعر تذكرة حفل علي الحجار بـ 350 جنيها.

 

 

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