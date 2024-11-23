نتنياهو: تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: إن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن دولتنا.

أزمة التسريبات السرية في إسرائيل

وأضاف نتنياهو:" إن التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا".

وتابع نتياهو:" تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بدولتنا وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات الهدف منها الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي".

التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شباب إسرائيل

وزعم نتنياهو أن التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من شباب إسرائيل وحياة عائلاتهم، مشيرا إلى أنه تم تسريب معلومات إستراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.

وادعى نتنياهو أن إيلي فلدشتاين:" المتهم بتسريب معلومات من مكتب نتيناهو، شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة".

واستطرد نتنياهو:" التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل".

وادعى نتنياهو أنه خلال جلسة بشأن المختطفين في أغسطسسُربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات، وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس.

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