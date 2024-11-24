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إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل

كان قد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى الخانكة التخصصي في محافظة القليوبية، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 

وجه بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، والاستقبال، حيث وجه بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ، لحين انتهاء إجراءات دخول المريض للطوارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد الصيدلة، والتأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ(السكر، والضغط، وأمراض القلب) كما تفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 27 سريرا.  

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث وجه بتسريع إجراء جلسة غسيل كلوي لإحدى المرضى المترددين على المستشفى.

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