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ثقافة وفنون

تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل العتاولة بكورنيش الإسكندرية

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

يصور المخرج أحمد خالد موسى عددا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، حيث استغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

 

مسلسل العتاولة 2

 

ومن المفترض أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي

 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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أبطال مسلسل العتاولة العتاولة قصة مسلسل العتاولة

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