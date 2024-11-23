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رياضة

طبيب الزمالك يكشف سر غياب محمد صبحي عن مباراة المصري

محمد صبحي, فيتو
محمد صبحي, فيتو

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سبب غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة المصري بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمد صبحي يعاني من آلام أسفل الظهر، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الحارس يخضع لاختبار طبي غدًا الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة المصري، المقرر لها بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك أمام المصري

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

 

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات 

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

 

الزمالك 
الزمالك 

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة. 

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.

الزمالك 
الزمالك 

 

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية 

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبين في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو.

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