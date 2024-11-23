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أخبار مصر

وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات للشئون القانونية

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو

أصدر المهندس  كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات، وتكليفات بالشئون القانونية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني. 

وشملت الحركة التالي أسمائهم وهم:

تعيين محمد عمر عبد العزيز الباجورى مساعدًا لرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتعيين أيمن محمد عوض الله حجازي خبير بمستوى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة بالشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول مع إشرافه على الشئون القانونية بالهيئة.

وشمل القرار  تعيين  هانى إبراهيم عبد الحميد علام مساعدًا لنائب رئيس الشركة للقضايا والحجوزات والعقود والفتاوى مع إشرافه على الشئون القانونية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

كما شمل القرار  تعيين  حسام سالم عبد العاطى سالم البحيرى مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية بشركة تنمية للبترول.

وأيمن محمد نصر عبد الهادى مساعدًا لرئيس الشركة للشئون القانونية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مشروعات الغاز الطبيعى "غاز مصر" اعتبارًا من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

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