الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: مواجهة الإهدار والإسراف مسئولية دينية ومجتمعية

تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الأحد 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، بعنوان: "مواجهة الإهدار والإسراف مسئولية دينية ومجتمعية"، وذلك في إطار دورها في نشر القيم الدينية والأخلاق النبوية.

جهود وزارة الأوقاف المستمرة لبناء الوعي المجتمعي



وتأتي هذه الندوات بتوجيه من الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن جهود الوزارة المستمرة لبناء الوعي المجتمعي، وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان".



وقالت وزارة الأوقاف، إنها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة، وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيزًا للتعايش والسلام المجتمعي.

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