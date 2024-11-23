كيف يتعامل مارسيل كولر مع إصابة وسام أبو علي؟

تلقى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد تطورات إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق والذي من المرجح أن يغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين على الأكثر.

وجاءت إصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي لتربك حسابات كولر وذلك نظرا لاعتماد السويسري على اللاعب بصفته أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأحمر.

كيف يتعامل مارسيل كولر مع تطورات إصابة وسام أبو علي؟

ولا يشغل فكر مارسيل كولر الآن سوا كيفية التعامل مع غياب وسام أبو علي عن الأهلي، حيث يدرس السويسري عدة سيناريوهات للتغلب علي تلك الأزمة.

ومن السيناريوهات المطروحة على طاولة مدرب الأهلي هو الاستمرار في الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا في مركز الهجوم في تشكيل المارد الأحمر، خاصة بعد الاعتماد عليه أمام الاتحاد السكندري.

ويأتي تخوف كولر من الدفع بـ كهربا هو عدم ظهور اللاعب بالمستوى الفني المطلوب، خاصة بعد عدم تقديم الإضافة المنتظرة للفريق أمام الاتحاد.

أما السيناريو الثاني الذي يدور في ذهن السويسري هو إعادة بيرسي تاو الجناح الجنوب إفريقي للتشكيل الأساسي للأهلي، ليعتمد عليه في مركز الجناح، ومن ثم يتوفر له طاهر محمد طاهر ليدفع به في مركز المهاجم مثلما اعتمد عليه في عدة مرات سابقة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد وصول بعثة ستاد أبيدجان إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

تصل بعثة ستاد أبيدجان الإيفواري الي القاهرة غدا الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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