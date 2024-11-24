بداية من غد، إيقاف تشغيل هذه القطارات

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفني بالمناطق بإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط المنصورة الإسكندرية والعكس لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التي تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات قطاري رقم ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس وإيقاف تشغيلهم اعتبارا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

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