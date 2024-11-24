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أخبار مصر

بداية من غد، إيقاف تشغيل هذه القطارات

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفني بالمناطق بإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط المنصورة الإسكندرية والعكس لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التي تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات قطاري رقم  ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس وإيقاف تشغيلهم اعتبارا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

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تشغيل بعض القطارات خط المنصورة هيئة السكة الحديد بداية فصل الشتاء المنصور المسافات الطويلة

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