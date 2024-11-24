الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، تشغيل خدمة جديدة للسكك الحديد تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من اليوم الأحد تشغيل قطار بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة ومحطة نجع حمادى وبالعكس بمحافظة قنا.

السكك الحديد 

حيث تقرر قيام القطار رقم ٩٩٢ فى رحلة الذهاب من محطة القاهرة الساعة ١٥.٠٠ الثالثة عصرا  ويصل محطة نجع حمادى الساعة ٢٣.١٥ الحادية عشر وربع مساءا ويتكون القطار من عدد ١٠ عربات درجة أولى وثانية مكيفة فرنساوى مطور.

واعتبارا من غد الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر تقرر تشغيل القطار رقم ٩٩٣ فى رحلة العودة من محطة نجع حمادى إلى القاهرة حيث يقوم منها الساعة ٠٢,٠٥ الثانية وخمس دقائق ليلا ويصل محطة القاهرة الساعة الساعة ١٠,٢٠ العاشر وثلث صباحا.

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