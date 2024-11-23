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ثقافة وفنون

بعد ظهوره المفاجئ في الحلقة 20، أبرز التوقعات لشخصية أحمد طارق في مسلسل وتر حساس

أحمد طارق في وتر
أحمد طارق في وتر حساس، فيتو

تفاجأ عشاق ومتابعو مسلسل وتر حساس بظهور مفاجئ للفنان أحمد طارق في نهاية الحلقة 20 من المسلسل والتي عرضت الخميس الماضي.

وبعد ظهوره وفي ظل صدمة سلمى “صبا مبارك” عند رؤيته ازدادت التوقعات حول  شخصيته في المسلسل، حيث رأى الكثير من المتابعين أنه سيكون هو الزوج الأول لسلمى ووالد غالية.

حيث تعددت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر، إذ قال محمد زكريا “دا جوزها التاني اللي المفروض كان ميت لانها اتجوزت مرتين والاتنين ماتوا”، بينما توقعت منى طايع “كان فيه حوار اول المسلسل حد بيبتزها ورشيد دفع فلوس كتير عشان يقفل الموضوع ف ممكن يكون ليه علاقة بالحوار ده”.

بينما قالت ولاء رأفت “ممكن يكون عم غاليه اللي أبوه حرمه من الورث وكتبه باسم غالية”، وقالت داليا القشلان “دا تقريبا ال كانت بتكلمه ف التليفون في اول حلقه خالص وهي ع البحر مع صحابها وكانت بتقوله إنها بعتتله فلوس وإنه يسكت وكدا”، وأكدت بوسي عماد على هذا الرأي حيث كتبت “ممكن يكون اللي كانت بتكلمه في التليفون في أول حلقه وبتقوله انت خدت نصيبك وزيادة”.

بينما قالت دينا كارم “كان فى حد اسمه على قالت انها حبته بعد حسن لكن اتغشت فيه تقريبا هو”.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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