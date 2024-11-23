بمشاركة مرموش، فرانفكورت يفوز على فيردر بريمن 0/1 بالدوري الألماني (صور)

فاز فريق فرانكفورت علي منافسه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب "دوتش بانك بارك".

وتقدم فرانكفورت عن طريق ماريو جوتزه في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وقاد عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي أمام بريمن في الدوري الألماني، قبل ان يغادر المباراة في الدقيقة 81.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بريمن

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

وبتلك النتيجة يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في حين أن فيردر بريمن يتوقف رصيده عن 15 نقطة ويتراجع للمركز العاشر.

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