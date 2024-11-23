السبت 23 نوفمبر 2024
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إحالة 5 عاملين بوحدة طب الأسرة بنجع الجبل في سوهاج للتحقيق

جانب من زيارة
جانب من زيارة

أحال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بسوهاج، مساء اليوم السبت 5 من العاملين بوحدة طب الأسرة بنجع الجبل جهينة للتحقيق، وذلك لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.
 

إحالة 5 من العاملين بوحدة طب الأسرة بنجع الجبل جهينة للتحقيق فى سوهاج


وجاء ذلك أثناء قيام مديري التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور والمتابعة على العاملين بالمصالح الحكومية حيث تم المرور علي وحدة طب الأسرة بنجع الجبل بقرية جهينة الشرقية وتلاحظ عن غياب 5 من العاملين بالوحدة الصحية بنجع الجبل بجهينة وتم إحالتهم إلى التحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.


وشدد "عباس" بالمرور الدوري على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز بناءً علي تعليمات  اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدي إنضباط العاملين بالمصالح الحكومية.
 

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الاجراءات اتخاذ الاجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عبد الفتاح سراج رئيس مركز ومدينة للمواطنين عذر قانوني وحدة صحية وحدة طب الأسرة

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