السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب وأمين الناتو يناقشان الأمن العالمي في أول اجتماع منذ انتخابه

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

بحث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته الأمن العالمي وعددا من القضايا الملحة.

 ترامب وأمين الناتو يناقشان الأمن العالمي 


وقال الناتو في بيان إن ترامب والأمين العام للحلف مارك روته اجتمعا في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وجاء في البيان: "تمت مناقشة مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي تواجه الحلف"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويبدو أن هذا كان أول لقاء لروته مع ترامب منذ انتخابه في 5 نوفمبر، وكان روته قد هنأ ترامب سابقا وقال إن قيادته ستكون أساسية مرة أخرى للحفاظ على قوة الحلف" وأضاف أنه يتطلع للعمل معه.

ولطالما عبر ترامب عن شكوكه بشأن التحالف الغربي واشتكى من ضآلة الإنفاق على الدفاع من قبل العديد من دوله الأعضاء والذي اعتبره منخفضا جدا.

و صور حلفاء الناتو وكأنهم "طفيليات" على جسم الجيش الأمريكي، وتساءل علنا عن قيمة التحالف الذي شكل السياسة الخارجية الأمريكية لعقود. كما هدد بعدم الدفاع عن أعضاء الناتو الذين لا يحققون متطلبات الإنفاق الدفاعي.

كما التقى روته وفريقه مع اختيار ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي النائب الأمريكي مايكل والتز وأعضاء آخرين في فريق الأمن القومي للرئيس المنتخب وفقا لبيان الناتو.

وتولى روته قيادة الناتو في أكتوبر الماضي.

 

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سوريا ريف حمص وكالة الأنباء السورية

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