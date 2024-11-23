الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد 15 دقيقة

يتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام المصري

وبدأ الزمالك مباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

الزمالك

تشكيل المصري أمام الزمالك

فيما بدأ المصري مباراة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي

في خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبان في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو.

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