موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على البنك الأهلي بالدوري

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لمباراته القادمة بعد الفوز على البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.



مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية

اختير لاعب نادي بيراميدز مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي جمعت بينهما اليوم في الدوري الممتاز.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز، حيث سجل اللاعب هدفا وصنع آخر في ثلاثية بيراميدز في اللقاء.

مواعيد أول ٣ جولات لبيراميدز في دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد أول 3 جولات من لقاءات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة من البطولة القارية، والتي تضم جانبه أندية الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

*الجولة الأولى.. بيراميدز * ساجرادا.. الساعة ٦ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.. على استاد الدفاع الجوي.

*الجولة الثانية.. دجوليبا * بيراميدز.. الساعة ٣ بتوقيت القاهرة يوم ٨ ديسمبر المقبل.. على استاد ٢٦ مارس بمدينة باماكو العاصمة المالية.

*الجولة الثالثة.. الترجي التونسي * بيراميدز .. الساعة ٦ بتوقيت القاهرة يوم ١٤ ديسمبر المقبل.. على الملعب الأولمبي في رادس.

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