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رياضة

قبل مواجهة مصر، ليبيا تودع تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالخسارة من المغرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008

تصفيات شمال أفريقيا، فاز منتخب المغرب مواليد 2008 على نظيره الليبي  بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات شمال أفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

بتلك النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات خاضها ليتصدر المجموعة، فيما تذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون أي نقاط ويودع البطولة قبل مباراته الأخيرة أمام مصر في الجولة المقبلة.

أهداف مباراة مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة

فيما حقق منتخب الناشئين مواليد 2008 فوزا هاما على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

وخطف منتخب تونس هدفا مباغتا في الدقيقة 5 عن طريق سعيدي، وتعادل بلال عطية لمنتخب مصر من ضربة رأس في الدقيقة 16، قبل أن يعيد المنتخب التونسي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 20 عن طريق نفس اللاعب سعيدي.

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، وأجرى أحمد الكاس تغييرا بدخول عبد العزيز الزغبي بدلا من بلال عطية، وتمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة الصغار في الدقيقتين 81 و86 ليمنح منتخب مصر التقدم لأول مرة في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

 

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، فيتو
تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، فيتو

 

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

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