السبت 23 نوفمبر 2024
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اقتصاد

عملة دوجكوين ترتفع بنسبة أكثر من 17% خلال 24 ساعة

العملات المشفرة
العملات المشفرة

شهد سعر  عملة دوجكوين Dogecoin المشفرة ارتفاعًا قياسيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث صعدت أكثر من 17% لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 0.4656 دولار.

ارتفاع قيمة دوجكوين بنسبة 157%

منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ارتفعت قيمة دوجكوين بنسبة 157%، مما دفع قيمتها السوقية إلى نحو 53 مليار دولار، متفوقة بذلك على قيمة شركة فورد.

يعود هذا الاهتمام الكبير بالعملة الرقمية إلى إيلون ماسك، الملياردير الشهير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي لطالما دعم دوجكوين، باعتبارها العملة المفضلة لديه.

وفي ظل تعيينه الرسمي ضمن إدارة ترامب، شهدت دوجكوين قفزات ملحوظة في قيمتها. 

ارتفاع البيتكوين الى اعلى مستوى لها

وعلى جانب آخر اقترب سعر عملة البيتكوين الرقمية من حاجز الـ 100 ألف دولار، الخميس الماضى، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلا للعملات المشفرة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ازدهار القطاع، وتجاوز سعر البيتكوين 98 ألف دولار لأول مرة في التعاملات الأوروبية.

40 % زيادة فى سعر العملة الرقمية المشفرة 

 وزاد سعر بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفع بنحو 40 بالمئة في الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

 

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