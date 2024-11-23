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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين طلائع الجيش وسموحة بالشوط الأول

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره سموحة سلبيا بالشوط الأول على استاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة 

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـفريق طلائع الجيش لمواجهة نظيره سموحة والذي جاء على النحو التالي:
 

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في الدفاع: أحمد متعب - فتح الله - خالد سطوحي - زولا.

في الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

في خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

 

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش 

وأعلن أحمد سامي مدرب سموحة التشكيل الرسمي للفريق السكندري، والذي جاء على النحو التالي:
حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – إسلام عطية – محمد كناريا.

الوسط: أبوبكر ليادي – إسلام جابر – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي

 

مباراة طلائع الجيش وسموحة 

يدخل فريق  الطلائع بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة وخسر من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري.

ويسعي سموحة الي تعويض الخسارة بالجولة الماضية أمام الزمالك.

ترتيب طلائع الجيش وسموحة

يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 3 نقاط بينما يحتل سموحة  فى المركز السابعة بتفس الرصيد برصيد 3 نقاط.


يفتقد فريق طلائع الجيش خدمات إسلام محارب بسبب الايقاف حيث قررت لجنة المسابقات إيقافه مباراتين بسبب طرده فى الجولة الاولى للدوري فى مباراة المصري البورسعيدى.

 وتعرض اللاعب للطرد فى مباراة الطلائع مع المصري البورسعيدى التى فاز بها الاخير بهدفين دون رد بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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