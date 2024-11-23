محافظ الغربية: تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتنا

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية اليوم السبت، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، على هامش زيارته التفقدية التي شملت متابعة المنشآت الصحية بالمحافظة، والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة.

بدأ اللقاء بترحيب المحافظ بنائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية والفريق المرافق له، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بالغربية، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي عروس الدلتا، مشيدا بجهود وزارة الصحة والسكان، وإدارة الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، نحو تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، مؤكدا علي ضرورة وضع خطة لتحسين الأداء والمتابعة للنهوض بالمؤسسات الصحية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع المسؤولين تأتي بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين مستوى الخدمات.

وناقش الجانبان عددًا من الملفات المتعلقة بخطط العمل الصحية، بما في ذلك آليات تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورصد أي قصور لمعالجته على الفور. وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية بجودة عالية.

من جانبه، أشاد نائب وزير الصحة بجهود محافظة الغربية في دعم القطاع الصحي، وجهود الفرق الطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية بالغربية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية تليق بهم.

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