1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

شهدت أسعار الجنيه الذهب ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الجارى، وقبل أسبوع من ختام شهر نوفمبر الجارى.

وقفز سعر الجنيه الذهب خلال الأسبوع الجارى نحو 1800 جنيه تقريبا .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيهً بعد أن كان يسجل نحو 28400 جنيه.

الاستثمار فى السبائك والجنيهات الذهب

كشف عضو الشعبة العامة للذهب، باتحاد الغرف التجارية، الدكتور ناجي فرج، عن الفروق الجوهرية بين الاستثمار في الذهب عبر شراء سبائك أو شراء جنيهات ذهبية، وأيهما يفضل المستهلك المحلي.

وأكد «فرج» أنه بسبب الفارق بين عيار 21 و24 في مصر يميل المستهلك، الذي يرغب في الادخار إلى شراء السبائك الذهبية ويسأل عليها بالاسم، موضحًا: «من يشتري ذهب بغرض الاستثمار يطلب الذهب البندقي أو السبائك المصنوعة من الذهب عيار 24، ويطلق عليها سبائك الدهب البندقي».

وأشار إلى أن نسبة الذهب في عيار 24 أعلى من عيار 21، ولذلك تصنع السبائك من الذهب عيار 24 في الغالب، أما الجنيهات الذهب فمصنوعة من الذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات، وتتميز السبائك بوجود سعر مصنعية بسيط للغاية ولها كاش باك بمقدار نصف هذه المصنعية، أي أنه في حال البيع يخسر المستهلك نصف سعر المصنعية فقط، ليستفيض في التوضيح: «الذهب عيار 24 في مصر لا يتوفر إلا في السبائك أما المشغولات الذهبية فلا يوجد منها إلا عيارات 21 أو 18، وثقافة الناس حتى لو اشترت سبائك تطلبها بندقي وأغلبها المتداول عيار 24».

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