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هل توجد شروط لتوصيل الغاز للمنازل؟ البترول توضح

توصيل الغاز للمنازل،
توصيل الغاز للمنازل، فيتو

أكد المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة: عودة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمقدرة بـ5200 جنيه على 7 سنوات بدون فوائد أو مقدم، ولا توجد أي شروط على الإطلاق.

أوراق مطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

وأضاف متحدث وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": لتوصيل الغاز للمنازل يجب على المواطن التوجه لشركة الغاز وإحضار عقد إيجار أو تمليك وإيصال مرافق وصورة البطاقة، لافتًا إلي أن العميل أول سيدفع قسط شهري بقيمة 62 جنيها.
 

الخطة القومية لتوصيل الغاز للمنازل 

ولفت إلى أنه حسب الخطة القومية سيتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع إشتراط أن تكون المنطقة بها كافة المرافق ومنها الصرف الصحي.
 

بدون مقدم وفوائد، عودة نظام تقسيط الغاز للمنازل لـ 7 سنوات (انفوجراف)

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وتحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.

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