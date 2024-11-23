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رياضة

بمشاركة أحمد عبد القادر قطر يسقط أمام الشحانية بثلاثية في الدوري القطري

مباراة قطر أمام الشحانية،
مباراة قطر أمام الشحانية، فيتو

الدوري القطري، انتهت مباراة نادي قطر أمام الشحانية بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري. 

هدف الشحانية الأول سجله فان أمرسفورت في الدقيقة 22، ثم تعادل سيباستيان صوريا لفريق قطر في الدقيقة 70 ، ثم سجل فان أمرسفورت الهدف لثاني للشحانية في الدقيقة 90، ثم اختتم لطفي ماجر ثلاثية الشحانية في الدقيقة 90
 

أعلن القطري يوسف السفري، المدير الفني لنادي قطر القطري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الشحانية، في إطار منافسات بطولة الدوري القطري.

أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر 

وشهد تشكيل نادي قطر، تواجد المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق القطري في انتقالات الصيف الماضي.

كما تواجد في خط الدفاع، المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي.

أحمد عبد القادر، فيتو
أحمد عبد القادر، فيتو

تشكيل نادي قطر اليوم أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمي: معتصم ماجد.

خط الدفاع: بدر بانون، عيسي أحمد، معتز ماجد وعلي مال الله.

خط الوسط: خالد محمودي، كارلوس فينيسيوس، راؤول ساندا ومحمد التعبوني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبين مالانجو.

ترتيب الفريقين قبل المباراة 

بهذه النتيجة نادي قطر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

أما فريق الشحانية فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمس مباريات .

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الدوري القطري نادي قطـر الشحانية استاد سحيم بن حمد احمد عبد القادر بدر بانون

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