طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

أثار ظهور طائر المينا الهندي في الجزائر ، ذعرًا وسط المواطنين، نتيجة خطورته وتصنيفه من بين أكثر الأنواع الغازية في العالم من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر

وتم رصد الطائر في العاصمة الجزائرية، وهو ينتمي إلى عائلة "الزرزور" المعروفة في أوروبا بالتهديد الذي تسببه للتنوع البيولوجي والنظم البيئية.

ووثقت قنوات تلفزيونية جزائرية والجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية صورًا لطائر المينا الهندي، وأكدت تميزه بالعدوانية والتكاثر السريع. ولفتت الجمعية عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إلى أن الطائر مدمر للنظام البيئي والمحاصيل بشكل غريب جدًا، وله القدرة على التكيف مع كل البيئات، ما يزيد من انتشاره.



كما صنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كواحد من 3 طيور هي الأسوأ بين 100 طير غازٍ في العالم، كما يعتبر من الآفات الزراعية التي يتم مكافحتها.

وإلى جانب ذلك، يحمل أمراضًا مثل إنفلونزا الطيور والسلامونيلا والطفيليات مثل العث التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد لدى البشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا