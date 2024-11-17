منتخب الجزائر ينهي تصفيات أمم أفريقيا بفوز عريض على ليبيريا بخماسية (صور)

فاز منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

افتتح منتخب ليبيريا التسجيل عن طريق سامبسون دويه في الدقيقة 6، فيما سجل هدف التعادل لـ الجزائر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 20، وأحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثالث بغداد بونجاح في الدقيقة 64، وجاء الهدف الرابع عن طريق أمين غويري في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الخامس والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة عن طريق محمد الأمين عمورة.

تشكيل الجزائر أمام ليبيريا

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

في خط الدفاع: عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: فارس شايبي - يوسف عطال - أحمد قندوسي - جوان حجام.

في خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - أمين جويري.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

نقلت قناة beIN Sports HD 2 مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب الجزائر نجح في التأهل رسميًا من الجولة الرابعة بعد جمعه 12 نقطة، وقبل التعادل أمام غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة والفوز اليوم أمام ليبيريا.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة جمعهما من 5 فوز وتعادل وحيد، في حين أن منتخب ليبيريا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية رفقة الجزائر، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.