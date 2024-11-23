بابتكارتنا نستطيع، المركز القومي للبحوث يشارك في المعرض الدولي السنوي للصناعة

يشارك المركز القومي للبحوث في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة - الدورة الثالثة - والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع البحثي والقطاع الصناعي، وذلك تماشيًا مع رؤية معالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عرض أحدث الابتكارات والمخرجات البحثية

ويستعرض المركز خلال المعرض الذي يُعقد في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أحدث الابتكارات والمخرجات البحثية التي توصل إليها باحثوه في مجالات حيوية مثل:

الصناعات الطبية والدوائية

الصناعات الغذائية والزراعية

الصناعات النسجية

صناعات الطباعة والتغليف

الصناعات الكيماوية

صناعات مواد البناء

الصناعات الهندسية

صناعات تحلية وتنقية وترشيد استهلاك المياه



القومي للبحوث يشارك في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفجوة الاستيرادية

وتهدف هذه المشاركة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة المثلى من البحث العلمي.

خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق شعار "دعمًا للاقتصاد وخفضًا لفاتورة الاستيراد".

تعزيز التواصل بين المؤسسات البحثية والصناعية.

عرض منتجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.

دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

فتح قنوات للتعاون والشراكات المثمرة بين الباحثين وأصحاب الشركات والمصانع.



رؤية المركز القومي للبحوث

وأكدت الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، على أهمية هذه المشاركة في تعزيز دور المركز كمحرك رئيسي للابتكار والبحث العلمي في مصر، مشيرة إلى أن المركز يسعى دائمًا إلى تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات تساهم في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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