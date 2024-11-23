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رياضة

الدوري القطري، الشحانية يتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول (فيديو)

فريق قطر القطري،
فريق قطر القطري، فيتو

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة نادي قطر أمام الشحانية بتقدم الأخير بهدف نظيف، على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري. 

هدف الشحانية سجله فان أمرسفورت في الدقيقة 22.

أعلن القطري يوسف السفري، المدير الفني لنادي قطر القطري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الشحانية، في إطار منافسات بطولة الدوري القطري.

أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر 

وشهد تشكيل نادي قطر، تواجد المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق القطري في انتقالات الصيف الماضي.

كما تواجد في خط الدفاع، المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي.

أحمد عبد القادر، فيتو
أحمد عبد القادر، فيتو

تشكيل نادي قطر اليوم أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمي: معتصم ماجد.

خط الدفاع: بدر بانون، عيسي أحمد، معتز ماجد وعلي مال الله.

خط الوسط: خالد محمودي، كارلوس فينيسيوس، راؤول ساندا ومحمد التعبوني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبين مالانجو.

ترتيب الفريقين قبل المباراة 

نادي قطر يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات.

أما فريق الشحانية فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمس مباريات 

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الدوري القطري نادي قطـر الشحانية احمد عبد القادر بدر بانون يوسف السفري

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