وزيرة خارجية بوليفيا: تربطنا بمصر علاقات وطيدة ونعمل على تطويرها

قالت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية بوليفيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شعرت أنى فى بيتى الثانى فى أول زيارة لى لمصر وأوضحت أن مصر استضافتنا بكرم.

وتابعت بأنها تحمل رسالة تحية من رئيس بلادها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أنه تم التباحث بشأن العلاقات المشتركة بين البلدين، وأشارت إلى أن هناك صداقة بالغة بين مصر وبوليفيا فى كافة المحافل الدولية، وكذلك تم التباحث من الاستفادة بالفرص المتاحة بين البلدين.

وركزت على أن مصر دولة وسوق مهم للمنتجات البوليفية، وشددت على أن مصر دولة مؤسسة للسلام فى الشرق الأوسط.

وأكدت الوقوف بجانب العدالة ومساندة الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى الحلول من خلال التعاون المشترك.

وأضافت أن هناك اتفاقية بين بوليفيا والمعهد الدبلوماسى المصرى من أجل التعارف المتبادل.

ونوهت إلى أنه تم التباحث بشأن السياحة وأنها انبهرت بالأماكن التى تمت زيارتها منذ وصولها مصر.

وأعربت عن شكرها لمصر لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدة على أن مصر مرجع للمعرفة على مستوى العالم.





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