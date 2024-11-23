أرسنال يفوز على نوتنجهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز فريق آرسنال على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ونوتنجهام

سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الأول في الدقيقة 15 بمهارة فردية رائعة، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 51، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 85 عن طريق نوانيري.

تشكيل آرسنال أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافيوري — غابرييل — ساليبا — تيمبر

خط الوسط: اوديجارد — بارتي — ميرينو

خط الهجوم: مارتينيلي — هافيرتز — ساكا



تشكيل نوتنجهام أمام أرسنال

"سيلس، موريلو، دومينيجيز، مورينو، ياتس، ميلينكوفيتش، أينا، وارد براوس، هودسون أودوي، إيلانجا، أيونيي".

موقف أرسنال ونوتنجهام فورست في جدول الدوري



بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز السادس برصيد 19 نقطة.

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