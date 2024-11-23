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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على نوتنجهام بهدف ساكا في الشوط الأول (فيديو)

ساكا , فيتو
ساكا , فيتو

تقدم فريق آرسنال على نظيره نوتنجهام بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال في الدقيقة 15 بمهارة فردية رائعة.

 

تشكيل آرسنال أمام نوتنجهام 

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كالافيوري — غابرييل — ساليبا — تيمبر

خط الوسط: اوديجارد — بارتي — ميرينو

خط الهجوم: مارتينيلي — هافيرتز — ساكا
 

 

تشكيل نوتنجهام أمام أرسنال

"سيلس، موريلو، دومينيجيز، مورينو، ياتس، ميلينكوفيتش، أينا، وارد براوس، هودسون أودوي، إيلانجا، أيونيي".

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موقف أرسنال ونوتنجهام فورست في جدول الدوري


ودخل الأرسنال هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول ومع عودة اللاعبين الدوليين بعد فترة التوقف الدولي.

ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا في بداية جديدة للفريق، خاصة أن النتائج السلبية الأخيرة طالت كافة البطولات، باستثناء الفوز على شاختار دونيتسك في دوري الأبطال والانتصار على بريستون نورث إند في كأس الرابطة.


ورغم معاناة الأرسنال مؤخرًا، إلا أن الفريق يُعد قويًا على ملعبه، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي على استاد الإمارات.

على الجانب الآخر، يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بعد خسارته 3-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية تلك الهزيمة كانت الأولى للفريق منذ أواخر سبتمبر، لكنها لم تؤثر على موقفه الجيد في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وهو رقم رائع بالنسبة لفريق لم يكن مرشحًا للوجود ضمن المراكز المتقدمة.

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