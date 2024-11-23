تغريم اللاعب أحمد فتحي 200 جنيه بتهمة التعدي على سايس

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تغريم لاعب النادي الأهلي وبيراميدز السابق أحمد فتحي 200 جنيه، بتهمة التعدي على "سايس" في منطقة التجمع.

وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من شخص يتهم فيه أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق، بالتعدي عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول فى مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ويتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وقال السايس في البلاغ إنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحمد فتحي، تعدى خلالها اللاعب عليه مما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا