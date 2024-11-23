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رياضة

تشيلسي يفوز على ليستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي (صور)

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي 

وأحرز هدفي تشيلسي كل من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول وإنزو فيرنانديز في الدقيقة 74، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد اللاعب جوردن أيو من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وخرج هاري وينكس لاعب ليستر سيتي  بسبب الإصابة ودخل بدلا منه أوليفر سكيب بعد مرور 10 دقائق من المباراة.

 

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: سانشيز 

خط الدفاع:  فوفونا، باديشيل، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، مادويكي.

خط الهجوم:كول بالمر، جواو فيليكس، جاكسون.

تشكيل ليستر سيتي أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: هيرمانسين 

خط الدفاع: جيستن، ووت فيس، أوكولي، كريستيانسن 

خط الوسط: هاري وينكس , سوماري، نديدي، بلال الخانوس 

خط الهجوم: مكأتيير، جيمي فاردي.

 


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 22 نقطة حصدها من خلال اللعب في 12 مباراة، انتصر في 6 مباريات، وحقق التعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراتين.

 بينما يقع نادي ليستر سيتى في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، حصل عليها أثناء خوضه 12 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 6 مباريات.

 

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