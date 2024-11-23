السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عقب حصده جوائز القاهرة السينمائي، عرض الفيلم الوثائقي الطويل "أبو زعبل 89" مجانا بدار الأوبرا

أبو زعبل، فيتو
أبو زعبل، فيتو

يعرض الفيلم المصري الوثائقي الطويل المعنون بــ“أبو زعبل”، اليوم السبت، فى تمام الساعة الـ9:45 مساءً، بشكل مجاني داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب اقتناص الفيلم ثلاث جوائز ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

 

قصة فيلم أبو زعبل

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة عن استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة النقاد الدولية.

 


وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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