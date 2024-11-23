رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج يتابع بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الحصة

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، بدء أعمال تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر " بالحصة" بإدارة سوهاج الأزهرية، بحضور صبري عبد الجابر، مدير الشؤون الوظيفية والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.

رئيس المنطقة الأزهرية يتابع بدء تلقي طلبات المتقدمين للعمل بنظام الأجر بالحصة

وكانت المنطقة قد أعلنت اليوم السبت البدء في تلقي الطلبات ولمدة خمسة عشر يومًا، على أن تكون التقديمات فى الإدارة التابع لها المتقدم، تنفيذا لتوجيهات رئيس المنطقة تسهيلًا على المتقدمين ومنعًا للازدحام.

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