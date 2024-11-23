السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بدمنهور

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أهمية استمرار العمل في تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أن هناك خطة ورؤية شاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي للطابع الخاص بكل مدينة، مضيفة أن هذه الجهود تتماشى مع أحدث الأنظمة لتطوير البنية التحتية بما يليق بمحافظة البحيرة.

 

شملت الجولة منطقة مضرب الأرز والشوارع المحيطة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة جاكلين عازر لعدد من الشوارع والميادين بمدينة دمنهور، وذلك بحضور أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والمهندسة هبة عطية مدير المكتب الهندسي بالمحافظة، وحازم البنا مدير المكتب الإعلامي، حيث شملت الجولة منطقة مضرب الأرز والشوارع المحيطة، وميدان جلال قريطم، والنصب التذكاري، والجدارية بمدخل المحافظة.

 

خطة الدولة الطموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن أعمال التطوير مستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع مراكز المحافظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الجمال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر مراكز المحافظة دمنهور مدينة دمنهور مضرب الأرز

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية