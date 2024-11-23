محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أهمية استمرار العمل في تطوير الشوارع والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أن هناك خطة ورؤية شاملة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي للطابع الخاص بكل مدينة، مضيفة أن هذه الجهود تتماشى مع أحدث الأنظمة لتطوير البنية التحتية بما يليق بمحافظة البحيرة.

شملت الجولة منطقة مضرب الأرز والشوارع المحيطة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة جاكلين عازر لعدد من الشوارع والميادين بمدينة دمنهور، وذلك بحضور أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والمهندسة هبة عطية مدير المكتب الهندسي بالمحافظة، وحازم البنا مدير المكتب الإعلامي، حيث شملت الجولة منطقة مضرب الأرز والشوارع المحيطة، وميدان جلال قريطم، والنصب التذكاري، والجدارية بمدخل المحافظة.

خطة الدولة الطموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن أعمال التطوير مستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع مراكز المحافظة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتعزيز الجمال العام.

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