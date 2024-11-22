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حوادث

غدا، محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع

محاكمة مضيفة الطيران
محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها؛ فيتو

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل. 

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، قالت إنها أنهت حياة ابنتها لأن «الأوامر الإلهية جاتلي كدة»، متابعة: يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة.


وأضافت المتهمة في التحقيقات إنه يوم الواقعة كان هناك شرطًا لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني «أخذ بنتي معايا مسبهاش مع باباها، وكان لازم أضحّي بيها في الدنيا في سبيل إنها تعيش الدنيا الثانية اللي أنا رايحالها».

واستكملت المتهمة بقتل ابنتها: لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها وروحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى عليا وفوقت وأنا في المستشفى. 

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محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة

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