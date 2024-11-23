تشكيل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالى، تشكيل فريقه أمام هيلاس فيرونا، فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيل إنتر ميلان أمام هيلاس فيرونا

وتقام مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان، فى تمام الرابعة من عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، فى الجولة الثالثة عشرة من الكالتشيو بالموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب أنتر ميلان بالدوري الإيطالي

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 14.

بينما يأتي فريق هيلاس فيرونا فى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة محققا 4 انتصارات وتلقى 8 هزائم حتى الآن.

وتعادل فريقا الإنتر ونابولي إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالى.

ويسعى النيراتزوري لاستعادة نغمة الإنتصارات من أجل مواصلة مشواره فى المنافسة بقوة على اللقب، حيث يأتي بفارق الأهداف فقط خلف فريقى أتالانتا وفيورنتينا، بينما يحتل نابولى الصدارة برصيد 26 نقطة.

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