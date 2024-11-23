السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

فوز 1407 مواطنين بقرعة الحج في البحيرة

القرعة العلنية للحج
القرعة العلنية للحج بالبحيرة

 شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 2025، والتي أقيمت بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس، السكرتير المساعد، وبحضور القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدة أهمية الدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار، وتمنت من لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

قرعة الحج في البحيرة تشمل تخصيص 1% من الحصة لكبار السن

أوضح اللواء محمود هويدي، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4204 مواطنًا، فاز منهم 1407 حجاج، وشملت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، إلى جانب قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر وزير الداخلية مدير امن البحيرة القرعة العلنية للحج

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