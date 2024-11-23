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رياضة

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد التايكوندو

اتحاد التايكوندو،
اتحاد التايكوندو، فيتو

تعقد اليوم السبت، الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو، اجتماعا هاما بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد التايكوندو

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو في الـ2 ظهرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتقام انتخابات اتحاد التايكوندو بنظام القائمة المغلقة، وتضم رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء.

قائمة محمد مصطفى 

وتضم القائمة الأولى في انتخابات اتحاد التايكوندو كل من:

الرئيس: محمد مصطفى

نائب الرئيس: محمد مجدي

أمين الصندوق: حازم قنديل

الأعضاء: محمد عجيزة - حسن كمال - علاء الهواري - هيثم الجداوي.

الاحتياطي: أحمد رياض - عصام الدين مصيلحي - خالد محمود.

قائمة عمرو سليم

فيما تضم القائمة الثانية كل من:

الرئيس: عمرو سليم

نائب الرئيس: محمد عبد السلام

أمين الصندوق: كريم شبانة

الأعضاء: إيهاب جابر - محمد أكرم - مصطفى معوض - ماجد فتحي.

الاحتياطي: محمد يوسف - أحمد حلمي.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو 53 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت.

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