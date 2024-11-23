جامعة سوهاج تستقبل أطفال دار تحفيظ القرآن بالصلعا والدير الأحمر بأدفا

استضافت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لقاء المحبة لأطفال دار تحفيظ القرآن الكريم بالصلعا والدير الأحمر بأدفا، وذلك في احتفالية الوحدة والتسامح التي نظمتها الجامعة، في إطار حرصها على تعزيز التلاحم بين نسيجي الأمة المسلمين والمسحيين، وتقديم رسالة واضحة على عمق علاقات الإخاء والصداقة التى تربط بينهما، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية بملاعب الجامعة بالمقر القديم.

النعمانى يؤكد أن الجامعة تربطها علاقات المحبة مع الأزهر والكنيسة

وفي بداية كلمته رحب النعماني بضيوف الجامعة الكرام خلال زيارتهم لها، والتي تبرهن على أن الوحدة الوطنية مبدأ أصيل وقيمة مقدسة بين المصريين، معربًا عن سعادته بوجود أبنائه من الدار والدير في ضيافة الجامعة في الاحتفالية الترفيهية الكبري وفي جو مليء بالمحبة والوحدة، مؤكدًا على أن الجامعة تربطها علاقات المحبة والود والتعاون بالأزهر والكنيسة سواء على المستوى الإنساني أو الاجتماعي أو الخدمي من الندوات والزيارات خلال الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية، متمنيًا دوام المحبة والتقدم والاستقرار لوطننا الحبيب مصر في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

الدكتور أحمد حمادى والأنبا باخوم يثمنان مبادرة الجامعة التى تهدف لتوطيد روح الإخاء

وثمن كلًا من الدكتور أحمد حمادي والأنبا باخوم هذه اللفتة الطيبة من الدكتور حسان النعماني والتي تهدف إلى توطيد روح الإخاء والتأكيد على روح الفريق الواحد بين كافة المجتمع السوهاجي، مؤكدين على أهمية غرس مفهوم الوحدة الوطنية في أولادنا، وتخريج أجيال من المصريين يسري في دمائهم حب وطنهم مسلم ومسيحي لا فرق بيننا، وموضحين أن هذا التجمع واللقاء في رحاب جامعة سوهاج رسالة ودعوة صريحة لنبذ الفرقة والفتن والابتعاد بالوطن عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقة الأخوية التى تجمع عنصرى الأمة كنسيج اجتماعي واحد متجانس.

وفي ختام اللقاء كرم الدكتور حسان النعماني الأطفال المتميزين بتقديم الهدايا والألعاب لهم، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور من ممثلي الأزهر والكنيسة، كما شمل اللقاء عددا من الفقرات الترفيهية والغنائية للأطفال، في جو مليء بالمحبة والسعادة.

وحضر اللقاء الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والأنبا باخوم مطران سوهاج، والقمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير الأحمر، بلال خلف عمدة الصلعا، وأحمد عبدالرحمن المحامى بالنقض وخادم القرآن الكريم، وعاصم زيدان مدير دار تحفيظ القرآن، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر،والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب، ونخبة من عمداء الكليات ووكلائهم، وعدد من طلاب وطالبات.

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