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محافظات

جامعة سوهاج تنشر الوعي بين طلابها عن القضية السكانية والصحة الإنجابية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، تنظيم سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل، حول القضية السكانية والصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة. 

 

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك الندوات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المواطنين والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا على أن مشكلة الزيادة السكانية والصحة الإنجابية تعد أحد القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر من قبل مؤسسات الدولة، حيث تشكل تحديًا للدول المتقدمة أو النامية وتؤثر بشكل سلبي على موارد الدولة وثرواتها.

 

وأكد النعماني على أن أهمية تعزيز الوعي بين الطلاب حول القضايا السكانية والصحية ودورها فى بناء مجتمع متوازن، مضيفًا أنه تم وضع برنامج زمني لتنفيذ الندوات داخل جميع كليات الجامعة، ويقوم بتقديمها نخبة من المختصين من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب البشري قسم صحة المجتمع وطب الأسرة، ومن كلية الآداب قسم جغرافيا السكان، وممثل عن المجلس القومي للسكان، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة.

 

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع يواصل التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والجهات الخارجية لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف الشباب الجامعي، لنشر الوعي بمختلف القضايا والمشكلات التي تشغل الرأي العام، وتمثل تحديًا أمام الخطط التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن الندوات تضم عدد من المحاور الهامة التى تتعلق بشرح مفهوم القضية السكانية والصحة الإنجابية وخطورتها وتأثيرها السلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفًا أنه تم تنفيذ الندوات بكليات التجارة، الطب البيطري، الآداب، الزراعة وجاري تنفيذها بكليات الجامعة الاخري.

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الاستراتيجية الوطنية للسكان الاستثمار في رأس المال البشري الندوات التوعوية والتثقيفية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور خالد عمران الدكتور حسان النعماني

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