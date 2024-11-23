تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

كشف تقرير فحص جثمان الملحن محمد رحيم أن الشفتين سليمتان تماما، مما ينفي وجود أي علامات قد تشير إلى الاختناق أو تعرض المتوفى لأي اعتداء.

وأفاد التقرير بأن الخربشات والانتفاخ بالجثمان نتيجة طبيعية لحالة الوفاة ولا تحمل دلالات جنائية.

وكشفت المعاينة الأولية لشقة الملحن الراحل محمد رحيم، أنها لم تتعرض لأي آثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ، وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأي تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

وكانت نيابة الجيزة أمرت بعرض جثة الملحن محمد رحيم، على الطب الشرعي لإعداد تقرير صفة تشريحية واف عن سبب الوفاة.

وطالبت نيابة الهرم استدعاء أفراد أسرة الملحن وعدد من المقربين منه لسماع أقوالهم حول ظروفه الأخيرة، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف ملابساته، وطالبت تحريات المباحث حول الحادث، وحالته النفسية والاجتماعية في الأيام التي سبقت الحادث.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأنه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرح بزاوية الفم اليسرى، وآثار كدمات بالساق اليسرى.

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن تأجيل موعد تشييع جنازة الملحن الراحل محمد رحيم.

في هذا السياق، كتب تامر ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم”.

تامر حسني: جنازة الملحن محمد رحيم ليست اليوم

وفي منشور آخر قال تامر حسني: “تم تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم.. الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها شقيقه الاستاذ طاهر رحيم”.

وفاة محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: “البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وتابع: “اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين”.

محمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا