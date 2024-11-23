السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. 

تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات كافة، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

الإفتاء توضح حكم الطهارة لسجود الشكر

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية