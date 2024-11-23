أسرة شاب لقى مصرعه تتسلم جثمانه بعد أن دهسته سيارة مسرعة في حلوان

تسلمت أسرة شاب لقى مصرعه بعد أن اصطدمت به سيارة مسرعة، بطريق الكورنيش بمدينة حلوان، جثمانه لدفنه في مقابر العائلة.

وكانت قد وردت إشارة من النجدة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها وقوع حادث سير، ومصرع شاب.

سيارة مسرعة تدهس شابا بطريق الكورنيش بحلوان

وبانتقال أجهزة الأمن، تبين مصرع شاب عشريني، مقيم بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بالقرب من شركة موفكو.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في الحادث.

وتبين أنه كان يقود سيارته بسرعة زائدة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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