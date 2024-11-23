السياحة والآثار تحدد ضوابط زيادة أسعار برامج الحج السياحي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن أسعار برامج الحج السياحي الواردة في الضوابط المنظمة للموسم، تخضع لاي زيادة قد زيادة قد تطرأ من جانب السـلطات السعودية.

تعديل أسعار برامج الحج السياحي

وأضافت الوزارة، أن الوزارة لن تعتمد أي زيادات جديدة في أسعار برامج الحج السياحي بدون الرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وأن أي زيادة لا تسري إلا بعد إحالة اللجنة العليا للحج والعمرة وموافقة شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتعديل الأسعار.

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي تحديد أسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي:

خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.

خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتي 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.

اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.

بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.

بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

أسعار تذاكر سفر طيران موسم الحج والانتقالات

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن جميع أسعار برامج الحج السياحي غير شاملة أسعار تذاكر الانتقالات سواء كانت تذاكر الطيران بالنسبة لبرامج الحج السياحي طيران «5 نجوم - الاقتصادي»، أو تذاكر الانتقالات بالنسبة للبرامج البرية سواء كانت الأتوبيسات أو البواخر.

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