الأوراق المطلوبة والشروط، كل ما تريد معرفته عن التقديم للعمل في المعاهد الأزهرية بالحصة

بدأت المناطق الأزهرية اليوم السبت استقبال طلبات التعيين بالـ "حصة" في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية طبقًا للشروط التي أعلنها الأزهر في وقت سابق.

ويقدم موقع “فيتو” للراغبين في التقديم كافة المعلومات للقبول للعمل في المعاهد الأزهرية .

الأوراق المطلوبة للتعين في المعاهد الأزهرية بالحصة

أصل المؤهل الدراسي و4 صور منه.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد الأزهرية

معلم مواد شرعية وعربية

معلم لغة إنجليزية

معلم رياضيات

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء)

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا)

الشروط والأحكام للتعيين في المعاهد الأزهرية

بالنسبة للعلوم العربية والشرعية لابد أن يكون المؤهل أزهريا.

بالنسبة للعلوم الثقافية يقبل المؤهل الأزهري أو العام بشرط أن يكون تربويا أو حاصلا على دبلوم تربوي.

. لا يقل التقدير عن جيد

. لا يزيد السن على ٤٠ سنة.

. يجوز التقديم على إدارتين وعلى مرحلتين.

. لا بد من وجود المتقدم بنفسه.

. لا يجوز التقديم عن طريق البريد.

. لا يجوز التقديم بعد نهاية الفترة المحددة خمسة عشر يومًا.

. لا تقبل أي طلبات ناقصة أو مخالفة لهذه الشروط.

. يقوم المتقدم بتسليم الأوراق والمستندات بالعدد ويتسلم إيصالا مختوما بالشعار.

ويبدأ التقديم بداية من اليوم السبت ولمدة خمسة عشر يومًا.

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