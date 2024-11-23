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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك فى معرض IBTM ببرشلونة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 شاركت شركة مصر للطيران فى معرض IBTM  incentives ,business travel &meetings ببرشلونة فى الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024 وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحى.

مصر للطيران تشارك فى معرض IBTM  incentives ,business travel &meetings ببرشلونة


وتأتى مشاركة مصر للطيران فى إطار التواصل المستمر مع وكلاء السياحة والسفر بإسبانيا وكذلك منظمى الرحلات بالسوق الإسباني،  وفى إطار اهتمام مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بزيادة الحركة السياحية إلى مصر. 


وعقدت مصر للطيران عدة اجتماعات لتنظيم برامجهم السياحية سواء إلى مصر أو إلى وجهات مصر للطيران العديدة فيما بعد القاهرة  أيضًا تعريفهم بما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من تطورات وحرصت مصر للطيران خلال فترة المعرض على تقديم الهدايا التذكارية لزوار المعرض.


  الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعيا بين مدريد والقاهرة ورحلتين أسبوعيا مباشرة  من مدريد إلى الأقصر و6 رحلات أسبوعية بين القاهرة وبرشلونة ورحلة أسبوعية مباشرة من برشلونة إلى الأقصر.

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