السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوميز يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة المصري الليلة

جوميز
جوميز

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الرابعة عصر اليوم محاضرة فنية على اللاعبين؛ يعلن خلالها عن التشكيل الرسمي للقاء.

ومن المقرر أن يعطي جوميز بعض التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين ثم التوجه لملعب المباراة في السادسة والنصف مساءً لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة المصري.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد حمدي وأحمد حمدي للإصابة وأحمد فتوح لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.

كما يغيب محمود حمدي الونش لعدم الجاهزية ومهاب ياسر ومحمد عاطف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات 

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك 
الزمالك 

فيما يأمل المصري أيضا  تحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة. 

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبين في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الزمالك المباراة بتشكيل مكون م الزمالك الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

مواد متعلقة

صدارة مؤقتة لـ 3 أندية، ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري

تعرف على غيابات الزمالك أمام المصري

الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة نارية.. الأبيض يسعى لكسر عقدة أبناء بور سعيد بالدوري.. والقلعة البيضاء تتفوق في تاريخ المواجهات والقيمة السوقية

الأكثر قراءة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تفريغ كاميرات المراقبة وتكليف فريق بحث لكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

بعد تأجيل الجنازة، مفاجأة في تقرير مفتش الصحة عن وفاة الملحن محمد رحيم

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الطهارة لسجود الشكر

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

معنى ضير، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية