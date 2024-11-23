السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، فيتو

قالت هيئة البث العبرية "كان"، اليوم السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تلجأ دول غربية إلى تجميد صفقات الأسلحة، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، مع وجود مخاوف أخرى من أوامر اعتقال إضافية قد تصدر في الأيام المقبلة ضد قائد الجيش هيرتسي هليفي وضباط كبار.

ونقلت الهيئة عن مسؤول كبير لم تسمه، أن “ إسرائيل” تخشى أن تتخذ الدول خطوات إلى تجميد الأسلحة، حتى بطريقة غير علنية، عبر تأخير الصفقات أو تجميدها".

ويرى المسؤول أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يمكن أن يتجنب أوامر الاعتقال لو لم يرفض تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب في غزة".

ويعتقد المسؤولون، وفق الهيئة، أن "الأوان فات" لإنشاء لجنة، في ظل صعوبة دفع المحكمة نحو التراجع عن مذكرات الاعتقال.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة عن وجود مخاوف في المؤسسة الأمنية من صدور أوامر اعتقال سرية، موجودة في لاهاي، ولم تصدر بعد، بحق ضباط وقادة كبار، قد تتضمن رئيس الأركان هرتسي هليفي.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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